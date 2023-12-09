Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Когда Кисиду «выбросят за борт»?

Когда Кисиду «выбросят за борт»?

Японию сотрясает серьёзный политический скандал, который может пошатнуть, казалось бы, незыблемые позиции правящей с небольшим перерывом на протяжении всего послевоенного периода Либерально-демократической партии страны (ЛДП).

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