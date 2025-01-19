NYT: чиновники в США признают, что Россия сохранит освобожденные территории

Практически все чиновники действующей и новой администрации США признают, что, по условиям сделки с участием Вашингтона, при потенциальном дипломатическом урегулировании украинского конфликта Россия сохранит в своем составе освобожденные территории.
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