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NYT: чиновники в США признают, что Россия сохранит освобожденные территории

Практически все чиновники действующей и новой администрации США признают, что, по условиям сделки с участием Вашингтона, при потенциальном дипломатическом урегулировании украинского конфликта Россия сохранит в своем составе освобожденные территории.

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