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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» готов продлить контракт с Энтони Дэвисом, но не хочет выписывать ему максималку (Сигел)

По информации инсайдера ClutchPoints Бретта Сигела, « Вашингтон » хочет заключить со звездным центровым Энтони Дэвисом новый долгосрочный контракт.

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