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Письмо рабам

Надо же. До сих пор находятся дурачки, набегающие ко мне в комментарии с криками «Зраднык! Зраднык!»Бесполезно, конечно же, но я всё же решил специально для таких написать отдельный текст.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Роджерс как обычно, не в бровь, а в глаз!  Проклятие Природы- это уничтожение вида. Так исчезнут и украинцы. Будучи разметенными по белу свету и забывшими, что они украинцы. Просто будет стыдно себя с ними идентифицировать.
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