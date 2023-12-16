Письмо рабам

Natalija Osminina

Роджерс как обычно, не в бровь, а в глаз! Проклятие Природы- это уничтожение вида. Так исчезнут и украинцы. Будучи разметенными по белу свету и забывшими, что они украинцы. Просто будет стыдно себя с ними идентифицировать.