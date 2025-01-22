Авария на водоводе оставила 50 тысяч жителей Кизилюрта без воды

В результате аварии на махачкалинском водоводе, Кизилюрт в Дагестане остался без водоснабжения. Власти сообщают, что ремонтные работы займут неопределенное время, затрагивая более 50 тысяч жителей города на реке Сулак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Радость быстро сменилась негодованием": Путин преподнёс Байдену сюрприз на прощание
- Скандал с квартирами для мигрантов в Мытищах перерос в уголовное дело? Глава СК сказал своё веское слово
- "Горжусь тем, что мы бомбим Россию": Экс-охранник президента замолчал навсегда. Скандал отгремел - теперь панихида
Свежие комментарии