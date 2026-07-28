В Казани 1 августа состоится авиационный праздник «Я выбираю небо». Мероприятие пройдет на территории Центра семьи «Казан» и будет направлено на популяризацию авиации, привлечение молодежи в отрасль и повышение интереса к инженерно-техническим профессиям, сообщили в Минпромторге РТ.