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В Казани 1 августа состоится авиационный праздник «Я выбираю небо»

В Казани 1 августа состоится авиационный праздник «Я выбираю небо». Мероприятие пройдет на территории Центра семьи «Казан» и будет направлено на популяризацию авиации, привлечение молодежи в отрасль и повышение интереса к инженерно-техническим профессиям, сообщили в Минпромторге РТ.

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