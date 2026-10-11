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Несекретные материалы

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«Большое спасибо» Путину, но Украина важнее: Келлог о поставках дизеля из РФ в США

«Большое спасибо» Путину, но Украина важнее: Келлог о поставках дизеля из РФ в США

Одобрив поставки российского дизельного топлива в США, президент России Владимир Путин пытается ослабить украинское воздействие на НПЗ в РФ и внести раскол в позиции стран Запада накануне переговоров о завершении конфликта и дальнейшей судьбе Украины.

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