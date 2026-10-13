В зоопарке рассказывают о самых беззащитных питомцах

Первыми по маршруту прошли подопечные, их родители и сотрудники АНО "Детский и взрослый хоспис". Экскурсия в Ленинградский зоопарк стала завершающим аккордом городской акции "Петербург – место силы" в поддержку детей, лечащихся от онкологии.