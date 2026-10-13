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В зоопарке рассказывают о самых беззащитных питомцах

В зоопарке рассказывают о самых беззащитных питомцах

Первыми по маршруту прошли подопечные, их родители и сотрудники АНО "Детский и взрослый хоспис". Экскурсия в Ленинградский зоопарк стала завершающим аккордом городской акции "Петербург – место силы" в поддержку детей, лечащихся от онкологии.

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