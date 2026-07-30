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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» согласился продать Аклиуша в «ПСЖ» за 50 млн евро. Это 5-е предложение парижан по вингеру (L’Equipe)

«Монако» принял последнее предложение « ПСЖ » по Магну Аклиушу . По информации L’Equipe, монегаски согласились продать 24-летнего полузащитника за 50 миллионов евро.

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