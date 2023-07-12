Люблю Россию я, но странною любовью...

Марина Петрова

Мы все уважаем и переживаем за бойцов Вагнера. Они все отважные герои. Но пригожин это очень продуманный делец, криво не насадит. Вопрос без ответа- откуда у него столько богатств, фирм, зданий и миллиарды денег? Только из государственного бюджета, другого ответа нет. И шкуру свою он под пули не подставит, а положит тысячи своих бойцов. И очень любит пиариться.