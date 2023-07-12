Командир одного из штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» с позывным «Зомби» ответил на вопрос многие ли согласились подписать контракт с Минобороны? «Никто.
Люблю Россию я, но странною любовью...
Комментарии
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Марат Иванов
Согласен с Вашей позицией! Какой=то щелкопёр берётся судить НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ!
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4 час.
Марина Петрова
Мы все уважаем и переживаем за бойцов Вагнера. Они все отважные герои. Но пригожин это очень продуманный делец, криво не насадит. Вопрос без ответа- откуда у него столько богатств, фирм, зданий и миллиарды денег? Только из государственного бюджета, другого ответа нет. И шкуру свою он под пули не подставит, а положит тысячи своих бойцов. И очень любит пиариться.
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4 час.
Николай Игнатьев
Демагогия
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3 час.
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