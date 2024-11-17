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Соловьёв: «Трамп не наш. Путин – наш»

Соловьёв: «Трамп не наш. Путин – наш»

Политнавигатор Противостояние с Западом не закончится скоро, и приход к власти в США Дональда Трампа не означает ровным счётом никаких поблажек.

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Комментарии
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Eduard
Хватит на Трампа врать!
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15 час.
Eduard
Он и в первый раз был нормальный,просто его задалбливали кореша негра Обамы!
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15 час.
Алексей Тан
😂... А там есть копия Трампа... такой же придурок, как Нетаньяху, и Аргентинский Зеленский.... Милей.
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14 час.

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