Политнавигатор Противостояние с Западом не закончится скоро, и приход к власти в США Дональда Трампа не означает ровным счётом никаких поблажек.
Соловьёв: «Трамп не наш. Путин – наш»
Комментарии
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Eduard
Хватит на Трампа врать!
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15 час.
Eduard
Он и в первый раз был нормальный,просто его задалбливали кореша негра Обамы!
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15 час.
Алексей Тан
😂... А там есть копия Трампа... такой же придурок, как Нетаньяху, и Аргентинский Зеленский.... Милей.
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14 час.
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