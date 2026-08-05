В Англии отец стал главным подозреваемым в гибели дочери

В Англии девятилетняя девочка скончалась после получения тяжелых травм во время семейного кемпинга. Трагедия произошла на территории промышленной зоны, где семья из Западного Йоркшира разбила палатку, сообщает The Sun.
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