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Аргументы и Факты

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В Англии отец стал главным подозреваемым в гибели дочери

В Англии отец стал главным подозреваемым в гибели дочери

В Англии девятилетняя девочка скончалась после получения тяжелых травм во время семейного кемпинга. Трагедия произошла на территории промышленной зоны, где семья из Западного Йоркшира разбила палатку, сообщает The Sun.

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