Спасибо за жизнь: письмо от пациентки спустя 40 лет получил врач Искитимской ЦБР

Сообщение от Олеси из Кургана пришло в официальную группу Искитимской больницы во ВКонтакте. «Здравствуйте, я ищу врача, который в детстве спас мою жизнь», – написала Олеся, которая увидела в списке сотрудников ЦРБ имя Александра Ивановича Полудницына.