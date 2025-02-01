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Спасибо за жизнь: письмо от пациентки спустя 40 лет получил врач Искитимской ЦБР

Спасибо за жизнь: письмо от пациентки спустя 40 лет получил врач Искитимской ЦБР

Сообщение от Олеси из Кургана пришло в официальную группу Искитимской больницы во ВКонтакте. «Здравствуйте, я ищу врача, который в детстве спас мою жизнь», – написала Олеся, которая увидела в списке сотрудников ЦРБ имя Александра Ивановича Полудницына.

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