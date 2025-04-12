«Спартак» проиграл дома «Махачкале», Никишин уехал из СКА в «Каролину», Салах продлил контракт с «Ливерпулем» и другие новости

1. 24-й тур Мир РПЛ начался с сенсации. «Спартак» дома проиграл «Динамо» Махачкала (1:2) – же на 10-й минуте защитник хозяев Даниил Денисов головой отправил мяч в свои ворота после подачи углового, на 16-й красно-белые пропустили второй гол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев о празднике в честь рекорда Овечкина в НХЛ: «По возвращении Александра в Россию нужно провести торжественную церемонию – в Москве, на одном из футбольных стадионов»
- Алип признан спортсменом года в Казахстане по версии Metaratings Top Awards. Защитник «Зенита» обошел хоккеиста Михайлиса и бойца UFC Рахмонова
- ЦСКА выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 8:3
Свежие комментарии