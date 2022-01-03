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В поселке в Хабкрае украли главную новогоднюю елку

В поселке в Хабкрае украли главную новогоднюю елку

В новогоднюю ночь в поселке Переяславка Хабаровского края неизвестный унес главную новогоднюю. Видеокамера зафиксировала произошедшее.

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