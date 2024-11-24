QSR: в Испании обнаружили 65000-летнюю печь неандертальцев для перегонки смолы

Испанские археологи из Университета Мурсии нашли в горах Гибралтара один из древнейших производственных объектов на Земле — печь для перегонки растительной смолы, построенную неандертальцами в пещере Вангард.
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