Новосибирск вошел в топ-10 самых "умных" городов России по версии Министерства строительства Российской Федерации

Новосибирск в рейтинге “IQ городов” занял 7-е место среди крупнейших городов страны. Это достижение стало возможным благодаря отличной командной работе по улучшению качества жизни жителей с помощью цифровых решений в различных областях, от здравоохранения до безопасности и городского развития.