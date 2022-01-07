Всё о разводах

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  • Андрей Stan
    Владимир, извини, я изначально не  правильно  тебя понял и  написал...  )))Они будут жить
  • Житель Земли Макаренков
    Нам специально что-ли еженедельно напоминают про это недоразумение?Такая личная жизнь
  • ольга бажукова
    Боль и гнев….Что эти подонки будут жить….что больше нет ребёночка….родителям муки душевные на всю жизнь теперь…очень ...Они будут жить

7 причин, почему понятие «любовь» в последние годы сильно изменилось

7 причин, почему понятие «любовь» в последние годы сильно изменилось

- 1. Появление в нашей жизни приложений для знакомств и социальных сетейНет, конечно, и раньше можно было знакомиться людьми противоположного пола на улицах (самых смелых это не останавливало), по объявлениям в газете или на дружеских вечеринках.

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