В Красноярском крае полицейские задержали контрабандиста, незаконно продавшего за границу пиломатериалы на 3 млн рублей

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в 2023 году директор предприятия по торговле лесоматериалами использовал старые договоры о закупке товара для того, чтобы создать видимость законной продажи контрабандных пиломатериалов в Таджикистан.