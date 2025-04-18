В Красноярском крае полицейские задержали контрабандиста, незаконно продавшего за границу пиломатериалы на 3 млн рублей

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в 2023 году директор предприятия по торговле лесоматериалами использовал старые договоры о закупке товара для того, чтобы создать видимость законной продажи контрабандных пиломатериалов в Таджикистан.
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