Психолог Игонина: ранняя подготовка к Новому году приводит к «выгоранию»

Погружаться в предновогодние хлопоты лучше постепенно, чтобы не получить эмоционального выгорания. Такое заявление сделала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
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