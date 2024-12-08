Yonhap: экс-глава Минобороны Южной Кореи арестован по подозрению в госизмене

Экс-главу южнокорейского Минобороны Ким Ён Хёна арестовали по подозрению в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления главой страны Юн Сок Ёлем военного положения в республике.
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