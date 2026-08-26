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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нелюбова в короткой программе будет кататься под Бет Харт, в произвольной – под Dark Sanctuary

ISU опубликовал информацию о музыке к новым программам Камиллы Нелюбовой.  Короткая поставлена под песню «Your Heart Is As Black As Night» в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы.

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