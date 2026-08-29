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Регионы России

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Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива до 2026 года

Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива до 2026 года

Правительство Российской Федерации официально продлило запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойля, вывозимых с территории страны непосредственными производителями, до 30 сентября 2026 года включительно.

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