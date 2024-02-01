Новая статья: Корпус PCCooler C3 T500 ARGB BK: оригинал и франт Знакомимся с необычным к...

Новая статья: Корпус PCCooler C3 T500 ARGB BK: оригинал и франтЗнакомимся с необычным корпусом компании PCCooler, спроектированным таким образом, чтобы максимально открыть пользователю всё внутреннее убранство, оживленное шестнадцатью миллионами цветов подсветки шести корпусных вентиляторов.
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