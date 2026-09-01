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Триумф тверских гребцов: первые места в обоих командных зачётах на стартах в Казани

Триумф тверских гребцов: первые места в обоих командных зачётах на стартах в Казани

Тверские гребцы завоевали первые места в командных зачётах на национальных стартах в Казани. С 26 по 31 августа в Казани прошли первенство России среди юношей и девушек до 17 лет и всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 15 лет по гребле на байдарках и каноэ.

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