Киркоров станцевал стриптиз для Ирины Винер в Дубае

Киркоров станцевал стриптиз для Ирины Винер в ДубаеПевец Филипп Киркоров станцевал стриптиз во время своего выступления на фестивале Best Music Fest в Дубае, а перед этим музыкант признался в любви тренеру Ирине Винер.
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