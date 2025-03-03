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Закон, порядок, государство

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На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа прошли подготовку штурмовые подразделения

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа прошли подготовку штурмовые подразделения

В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов отработали навыки ведения стрелкового боя из окопа, захват огневых позиций противника.

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