Школьница Савенкова попросила Трампа удалить данные о детях с «Миротворца»

Молодой автор и драматург из Луганска в России, школьница Фаина Савенкова сообщила в беседе с РИА Новости, что отправит письмо бывшему президенту США Дональду Трампу с просьбой удалить данные детей из базы данных сайта «Миротворец», так как политик в случае победы на выборах президента мог бы решить этот вопрос.