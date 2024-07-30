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Школьница Савенкова попросила Трампа удалить данные о детях с «Миротворца»

Школьница Савенкова попросила Трампа удалить данные о детях с «Миротворца»

Молодой автор и драматург из Луганска в России, школьница Фаина Савенкова сообщила в беседе с РИА Новости, что отправит письмо бывшему президенту США Дональду Трампу с просьбой удалить данные детей из базы данных сайта «Миротворец», так как политик в случае победы на выборах президента мог бы решить этот вопрос.

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