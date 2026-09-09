В Твери на колокольню Спасо-Преображенского собора установят купол и крест

11 сентября в 15:00 на строительной площадке Соборной площади Твери произойдет знаковое событие для православной жизни региона — освящение и установка купола и креста на воссоздаваемую колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора — сообщает Тверская Епархия.