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В Твери на колокольню Спасо-Преображенского собора установят купол и крест

В Твери на колокольню Спасо-Преображенского собора установят купол и крест

11 сентября в 15:00 на строительной площадке Соборной площади Твери произойдет знаковое событие для православной жизни региона — освящение и установка купола и креста на воссоздаваемую колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора — сообщает Тверская Епархия.

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