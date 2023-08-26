Крупнейшие спонсоры RFEF осудили поцелуй Рубиалеса с футболисткой: «Поведению, идущему вразрез с защитой достоинства женщин, нет места ни в спорте, ни в обществе»

Как передает El Pais, крупнейшие партнеры RFEF, компании Iberdrola (производитель и поставщик электроэнергии), Iberia (крупнейший авиаперевозчик Испании) и Renfe (оператор железнодорожной сети Испании), раскритиковали совет директоров и нарушение принципа гендерного равенства на фоне скандала с участием президента федерации Луиса Рубиалеса и футболистки Дженнифер Эрмосо.
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