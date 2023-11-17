Криптоигры набирают обороты. Количество ежедневных активных кошельков достигает миллиона

В прошлом месяце количество игр с использованием криптовалюты продолжило расти достигнув миллиона уникальных активных кошельков (DUAW) в течение нескольких дней в октябре, согласно вчерашнему опубликованному отчету DappRadar.
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