Мир оружия

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После встречи над Балтикой F-35A с истребителем Су-30СМ, итальянский пилот был отстранен от полетов штатным психологом

После встречи над Балтикой F-35A с истребителем Су-30СМ, итальянский пилот был отстранен от полетов штатным психологом

  После первой встречи над Балтикой итальянского пилота 13-ой итальянской эскадрильи на истребителе 5-го поколения F-35A с российским истребителем Су-30СМ, тот был сразу отстранен от полетов и отправлен домой штатным психологом, сославшись на его нестабильную психику.

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Борис Осипов
Так его...
Сергей Казаковцев
Сергей Воробьев
Дрожите, натовские твари! Чаще меняйте памперсы.
Сергей Воробьев
Дрожите, натовские твари! Чаще меняйте памперсы.

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