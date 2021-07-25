После встречи над Балтикой F-35A с истребителем Су-30СМ, итальянский пилот был отстранен от полетов штатным психологом

После первой встречи над Балтикой итальянского пилота 13-ой итальянской эскадрильи на истребителе 5-го поколения F-35A с российским истребителем Су-30СМ, тот был сразу отстранен от полетов и отправлен домой штатным психологом, сославшись на его нестабильную психику.
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