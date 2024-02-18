Посольство РФ: полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами

Пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров рассказал, что местная полиция начала расследовать инцидент с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel только после вмешательства консула РФ.
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