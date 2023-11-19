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CNN: Иностранные наёмники в спешке покидают Украину, попав в ожесточённые бои

CNN: Иностранные наёмники в спешке покидают Украину, попав в ожесточённые бои

Иностранцы приезжают на Украину для того, чтобы получить отметку для своего резюме, однако они недооценивают то, насколько жестокие бои там идутИностранные наёмники не понимают, во что ввязываются, отправляясь на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях.

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