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Федотов перед «Факелом»: «ЦСКА нужно держать ухо востро. Без борьбы ничего не добьешься»

Главный тренер ЦСКА высказался в преддверии матча с «Факелом». «Воронежцы действительно заслужили добрых слов за первые матчи.

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