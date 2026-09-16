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В Приуралье формируют запас кормов для скота на зиму

В Приуралье формируют запас кормов для скота на зиму

На Ямале в Приуральском районе формируют запас кормов для скота на зиму. Как сообщает пресс-служба администрации округа, в Аксарку доставили 1,2 тысячи тонн разнотравного сена из Тюменской области.

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