Скоблянка с говядиной

Скоблянка — это старинное блюдо русской кухни. Я бы описала его так: это сытное кушанье, где основу составляют тонко нарезанные кусочки мяса (реже — рыбы или морепродуктов), которые быстро обжаривают, а затем тушат или запекают с овощами, грибами и соусом.