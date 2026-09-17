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Поварёнок с лучшими рецептами

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Скоблянка с говядиной

Скоблянка с говядиной

Скоблянка — это старинное блюдо русской кухни. Я бы описала его так: это сытное кушанье, где основу составляют тонко нарезанные кусочки мяса (реже — рыбы или морепродуктов), которые быстро обжаривают, а затем тушат или запекают с овощами, грибами и соусом.

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