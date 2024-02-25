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22 фото в стиле «тогда и сейчас», которые показывают, как все меняется со временем

22 фото в стиле «тогда и сейчас», которые показывают, как все меняется со временем

Фотография — отличный инструмент, помогающих сохранить дорогие сердцу моменты. А ремейк старых фотографий — идеальный способ восстановить воспоминания! С помощью таких нехитрых приемов можно совершить «путешествие во времени» и сравнить, как было когда-то и как стало сейчас… Пользователи сети поделились прекрасными примерами таких фотографий, а мы показываем их вам.

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