Цинциннати (ATP). Медведев попал в половину к Алькарасу, Рублев – в четверть к Синнеру, Хачанов может сыграть со Зверевым во втором круге

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Цинциннати. Даниил Медведев (4) во втором круге встретится с Мариано Навоне или Иржи Лехечкой, Андрей Рублев (6) – с Чжижэнем Чжаном или Джованни Мпетши Перрикаром.