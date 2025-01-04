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Власти Украины отправили на передовую операторов БПЛА и артиллеристов

Власти Украины отправили на передовую операторов БПЛА и артиллеристов

Украинские власти отправляют на передовую операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов, сообщает Forbes со ссылкой на основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight.

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