Власти Украины отправили на передовую операторов БПЛА и артиллеристов

Украинские власти отправляют на передовую операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов, сообщает Forbes со ссылкой на основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight.
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