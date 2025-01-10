РУДН развертывает большую комплексную программу для регионов РФ

При этом регионы мира остаются, как и прежде, в зоне особого внимания РУДН. Ректор вуза Олег Ястребов обозначил лейтмотив 2025 года для университета - «РУДН — регионам!»При этом регионы мира остаются, как и прежде, в зоне особого внимания РУДН.