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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мехи для Helldivers 2 уже готовы, но игрокам нужно сначала их отвоевать В начале эт...

Мехи для Helldivers 2 уже готовы, но игрокам нужно сначала их отвоевать В начале эт...

Мехи для Helldivers 2 уже готовы, но игрокам нужно сначала их отвоеватьВ начале этой недели в социальных сетях появились сообщения от владык Helldivers 2, которые вселили надежду в игроков, желающих сесть в свой собственный механизированный боевой костюм, и сообщили, что производство таких машин близится к завершению.

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