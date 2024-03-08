Мехи для Helldivers 2 уже готовы, но игрокам нужно сначала их отвоевать В начале эт...

Мехи для Helldivers 2 уже готовы, но игрокам нужно сначала их отвоеватьВ начале этой недели в социальных сетях появились сообщения от владык Helldivers 2, которые вселили надежду в игроков, желающих сесть в свой собственный механизированный боевой костюм, и сообщили, что производство таких машин близится к завершению.