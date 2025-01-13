В ГАИ разъяснили, разрешено ли ехать направо, если основной зелёный, а стрелка не горит

Дополнительные секции светофоров с указателями направления — это, безусловно, полезное изобретение, которое значительно облегчает движение на перекрёстках, позволяя водителям совершать манёвры, не создавая заторов.
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