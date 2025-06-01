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Военное обозрение

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Британия намерена расширить свой ядерный арсенал, закупив способные нести тактическое ядерное оружие истребители

Британия намерена расширить свой ядерный арсенал, закупив способные нести тактическое ядерное оружие истребители

На данный момент это американские F-35, но рассматриваются и другие варианты.

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