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В Киеве обеспокоились истощением ресурсов Запада для Украины

В Киеве обеспокоились истощением ресурсов Запада для Украины

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью журналу The Economist 18 сентября выразил обеспокоенность тем, что длительные боевые действия могут истощить западные ресурсы, от которых полностью зависит Киев.

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