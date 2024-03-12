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Фармпром России - новости и события

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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Калужский фармкластер расширяется за счет появления третьей площадки ОЭЗ “Калуга”

Калужский фармкластер расширяется за счет появления третьей площадки ОЭЗ “Калуга”

Свои предприятия на новой площадке создадут компании «Фармасинтез-Калуга», «Б-Фарм Биотех», «Астрафарм Калуга», что позволит привлечь около 17,2 млрд рублей инвестиций и создать более 2 тысяч рабочих мест.

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