Калужский фармкластер расширяется за счет появления третьей площадки ОЭЗ “Калуга”

Свои предприятия на новой площадке создадут компании «Фармасинтез-Калуга», «Б-Фарм Биотех», «Астрафарм Калуга», что позволит привлечь около 17,2 млрд рублей инвестиций и создать более 2 тысяч рабочих мест.
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