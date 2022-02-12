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Рублев о турнире в Роттердаме: «Ненавижу поздние матчи без зрителей. Хотелось бы играть хотя бы в пять»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев после победы над Мартоном Фучовичем (6:4, 6:3) и выхода в полуфинал турнира в Роттердаме остался недоволен временем начала матчей.

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