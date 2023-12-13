Снижения цен на авто не предвидится, но и рост не остановится.Эксперты спрогнозировали незначительный рост на автомобили в России в 2024 году, по их мнению снижения цен на авто не предвидится, но и рост не остановится, сообщает РГ.
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