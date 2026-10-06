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Трамп одобрил казнь Нидаля Хасана, устроившего бойню на базе Форт-Худ

Трамп одобрил казнь Нидаля Хасана, устроившего бойню на базе Форт-Худ

Трамп одобрил расстрел Нидаля Хасана, убившего 13 человек на базе Форт-Худ в 2009 году. Это может стать первой военной казнью в США с 1961 года.

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