Трамп одобрил казнь Нидаля Хасана, устроившего бойню на базе Форт-Худ

Трамп одобрил расстрел Нидаля Хасана, убившего 13 человек на базе Форт-Худ в 2009 году. Это может стать первой военной казнью в США с 1961 года.
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