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Царьград

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Историк Кузовкин рассказал об ужасах Витебского гетто в 1941 году

Историк Кузовкин рассказал об ужасах Витебского гетто в 1941 году

В 1941 году в оккупированном Витебске нацисты создали гетто, где искусственно провоцировались эпидемии для уничтожения мирного населения.

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